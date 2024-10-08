شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأرصاد: ارتفاع بحرارة الجو يصل 3 درجات على أغلب الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الارتفاع فى درجات الحرارة سيكون بقيم تتراوح من 2: 3 درجة ، ليسود طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر ، حار نهاراً على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم تأثر البلاد بشبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، قد تكون كثيفة أحيانا على السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 36 درجة، والصغرى 20، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 21، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 22.