شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان "جيش النصر" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيمالثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 11:13 ص
شهدت فعاليات تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني في محافظة الإسماعيلية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فيلم تسجيلي بعنوان: "جيش النصر" عن بطولات القوات المسلحة والجيش الثاني الميداني.
ويشارك في تفتيش الحرب بالجيش الثاني الميداني، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وقيادات القوات المسلحة.
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