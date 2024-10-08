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الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان "جيش النصر"

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 11:13 ص

شهدت فعاليات تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني في محافظة الإسماعيلية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فيلم تسجيلي بعنوان: "جيش النصر" عن بطولات القوات المسلحة والجيش الثاني الميداني.

ويشارك في تفتيش الحرب بالجيش الثاني الميداني، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وقيادات القوات المسلحة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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