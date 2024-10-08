شكرا لقرائتكم خبر عن موعد التوقيت الشتوي في مصر 2024.. باقى 23 يوما.. اعرف كيفية ضبط الساعة والان مع تفاصيل الخبر

موعد تطبيق التوقيت الشتوي

نحو 23 يوما تفصلنا عن بداية التوقيت الشتوي فى مصر 2024 .. فوفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، الصادر مؤخرًا تكون الساعة القانونية في مصر هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى، والذى يوافق هذا العام 31 أكتوبر وبذلك يكون متبقى نحو 23 يوما على تطبيق التوقيت الشتوى.

سبب اختيار يوم الجمعة لتعديل التوقيت سواء الصيفي أم الشتوى، يأتي باعتباره يوم إجازة فى الدولة فى معظم القطاعات، وهو ما يتجنب حدوث أى مشكلات أو أخطاء خاصة بالوقت، كما أن اختيار يوم إجازة لتنفيذ القرار مهم حتى تكون هناك فرصة كبيرة مدتها 24 ساعة للمواطنين، فى إدراك التغيير والعمل عليه، وذلك تجنبًا لحدوث أى مشكلات أو تأخيرات على العمل والمصالح الحكومية والأعمال الأساسية، فى حالة وجود التغيير فى يوم عمل طبيعي.

التوقيت الشتوي

إقرار العمل بـ التوقيت الصيفي فى مصر جاء بعد نحو 7 سنوات من إلغائه، وتم تطبيقه خلال الجمعة الأخيرة من شهر أبريل لعام 2023، وتقوم آلية التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لبيانات مجلس الوزراء، فيما يتم تطبيق التوقيت الشتوي بتأخير الساعة 60 دقيقة.

التوقيت الصيفى فى مصر

وطبقت الحكومة العمل بـ التوقيت الصيفى، في محاولة لترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز.

متى يتم تطبيق التوقيت الشتوي؟

ويبحث الكثير من المواطنين عن بدء تطبيق التوقيت الشتوي وانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، كما يتساءل الكثير عن آلية تطبيق التوقيت الشتوى وهل سيتم تقديم الساعة أم تأخيرها 60 دقيقة ونوضح في السطور التالية كيفية تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2024.

تأخير أم تقديم الساعة في التوقيت الشتوي

ويهدف مشروع قانون تقرير نظام التوقيت الصيفى إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة ستون دقيقة اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى الخميس الأخير من أكتوبر، لترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

وبذلك يكون تطبيق التوقيت الشتوي بتأخير الساعة 60 دقيقة، وذلك وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، وسيتم العمل بالتوقيت الشتوي يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر المقبل، بتأخير الساعة 60 دقيقة.

الرئيس السيسى يصدق على تقرير نظام التوقيت الصيفى

وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، في 16 إبريل 2023 على القانون رقم 34 لسنة 2023، فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى.

ووفقا لما أشارت له الحكومة في تصريحات سابقة، يوفرتطبيق التوقيت الصيفى 10% من إجمالى استهلاكات الطاقة والكهرباء، فى ظل الارتفاع الكبير فى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية، ويرشد استغلال الطاقة.