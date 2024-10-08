شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس توجه إنذارات للطلاب المتغيبين عن الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

وجهت المدارس إنذارات رسمية للطلاب بجميع المراحل التعليمية، الذين تخطوا نسب الغياب المقررة قانونا، مشددة على أنه الغياب سوف يؤثر علي درجات أعمال السنة والتى تصل إلى 40% وفقاً للائحة الانضباط المدرسى والتحفيز التربوى، كما حذرت المدارس الطلاب متجاوزى نسبة الغياب والمنقطعين عن الحضور بالمدرسة، مؤكدة أنه سيتم فصل الطلاب فى حالة استمرار الغياب، كما طالبت المدارس أولياء الأمور متابعة حضور أبنائهم للمدرسة وعدم الغياب.



وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف مجموعة من القرارات خلال الفترة الماضية كالتالى:



- لا يوجد تابلت للمدارس الخاصة والكتب موجودة على موقع الوزارة كوسيلة ومصدر للتعلم، مع تسليم طلاب المدارس الحكومية التابلت بالصف الأول الثانوى العام.

- خروج اللغات الأجنبية الثانية من المجموع في الثانوية العامة.

- إضافة وحدة من الجيولوجيا على مادة الأحياء في الثانوية العامة.

- لا تغيير في طريقة امتحانات الثانوية العامة (البابل شيت مستمر).

- آلية محكمة للسيطرة على محاولات الغش بامتحانات الثانوية العامة 2025.

- المعلم الذى يرغب فى زيادة مرتبه يحصل على حصص زيادة مقابل 50 جنيه للحصة الواحدة.

- تدريس البرمجة للصف الأول الثانوي من العام الدراسي بعد المقبل.

- إعادة النظر فى تأشيرة فوق الكثافة لطلاب المدارس من العام الدراسي بعد المقبل.

الواجب المنزلى سيكون موحد لجميع الطلاب بكل الصفوف وتم نشر الواجب المرتبط بكل درس على موقع الوزارة والمطلوب من الطالب يعمله فى الواجب بكل درس هيكون على موقع الوزارة.

- صيغة موحدة للاختبارات الأسبوعية والامتحانات الشهرية على مستوى الجمهورية.

- لا تراجع عن إضافة العربى والتاريخ لمجموع طلاب المدارس الدولية.