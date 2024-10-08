شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حرارة وشبورة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الثلاثاء 08 أكتوبر 2024 إلى الأحد 13 اكتوبر 2024.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة كما يلى :

- ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (3:2) درجة

- يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء.

- شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة علي مناطق من السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء ومدن القناة.

- رياح معتدلة تنشط أحياناً على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 3 درجة ، ليسود طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر ، حار نهاراً على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم تأثر البلاد بشبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، قد تكون كثيفة أحيانا على السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 36 درجة، والصغرى 20، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 21، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 22.