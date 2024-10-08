شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: عقد امتحان لصفوف النقل نهاية أكتوبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

تعقد المدارس أول اختبار شهر فى العام الدراسى الجديد نهاية أكتوبر الجارى، ويستهدف مقررات الشهر منذ بدء العام الدراسي وحتى موعد عقد الاختبار بهدف قياس نواتج التعلم المرتبطة بمنهج ومقررات هذه المرحلة، على أن يعقد الاختبار فى ما يعادل حصة دراسية وتحت إشراف المعلمين .

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن اختبارات الشهر لصفوف النقل بـ المرحلة الابتدائية تعقد كالتالى:

- تقييم شهري أول: يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها من بداية العام الدراسي، وحتى نهاية شهر أكتوبر، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة فى تلك الفترة فقط ومخصص له 5 درجات.

- تقييم شهري ثان ويستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها، من نهاية شهر أكتوبر، وحتى نهاية شهر نوفمبر ويقيس نواتج التعلم المستهدفة، في تلك الفترة الزمنية فقط، بواقع 5 درجات.

- تخصص لعقد كل تقييم من التقييمات السابقة، فترة دراسية واحدة، ويتم ذلك تحت ملاحظة المعلم وخلال الأسبوع الأخير من الشهر.

- الامتحان النهائي: يُعقد في نهاية كل فصل دراسي، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في الفصل الدراسي كاملاً، ويحصل التلميذ في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الدرجات الثلاث بالإضافة إلى درجات المهام الأدائية - كراسة الواجب - كراسة النشاط التقييم الأسبوعي المواظبة والسلوك).

