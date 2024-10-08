شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة خلال الـ 48 ساعة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بـ وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أن هناك ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة من اليوم و خلال الـ 48 ساعة القادمة، ونشاط الرياح علي بعض مناطق الساحل الشمالي وجنوب سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد في اوقات متفرقة.

أضاف فهيم أن هذه الموجة موجة مؤقتة وسوف تعود الاجواء لطبيعتها بداية من غدا لذلك يجب اخذ كل الاحتياطات اللازمة لبعض المحاصيل الحساسة لارتفاع الحرارة وبالتحديد عمليات شتل الخضر والفاكهة وتأجيلها حتى بعد غدًا ، أما بالنسبة لمن قام بالشتل فيجب مراعاة الري ، ومن الممكن الرش بالبوتاسيوم فوسفيت ومحفزات النمو "طحالب وأحماض امينية حرة".

وطالب فهيم بالتعامل بحرص شديد مع المشاتل في اخر عمرها خاصة الطماطم والفراولة حتى لا يحدث للشتلات صدمة حرارة قبل الزراعة ومراعاة المياه والرش بمركبات الاجهاد المعروفة مثل سليكات البوتاسيوم والبوتاسيوم فوسفيت.

وينصح فهيم المزارعين بالعناية بالمحاصيل التى تمت زراعتها مثل " البطاطس - البنجر - الثوم - الفاصوليا - البسلة - الخرشوف - الفراولة - البصل المقور" ببرامج الدعم و تقريب الرى وإضافة فولفيك وماغنسيوم ارضي والرش بمحفزات النمو اللى ضد الصدمات الحرارية.

كما نصح فهيم بمتابعة الحالة المرضية خاصة الأمراض المحبة للرطوبة العالية والارتفاع النسبي في الحرارة زي الانثراكنوز والبياض الدقيقي وأعفان الجذور وغيرها وعلى معظم المحاصيل المنزرعة تقريبًا.