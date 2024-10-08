شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تنطلق بعد قليل فى رحلة جديدة لبناء الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة رائدة نحو بناء مجتمع متماسك ومتطور، تنطلق اليوم ندوة "الفتوى وبناء الإنسان" والتي تعقدها دار الإفتاء المصرية، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتهدُف الندوة إلى استكشاف دَور الفتوى في تشكيل شخصية الفرد وبناء مجتمع قوي، وذلك من خلال حوارات علمية مستفيضة وحلقات نقاشية تجمع نخبة من العلماء والمفكرين.

ومن المنتظر أن تدور نقاشات الندوة حول التأكيد على دَور دار الإفتاء المحوري في بناء الإنسان والمجتمع، اتساقًا مع دورها الريادي بوصفها بيتَ خبرة في تقديم الفتوى الرصينة والرؤية الشرعية للقضايا المعاصرة وتوجيه المجتمع نحو الخير.

تجمع الندوة نخبة من الخبراء وصنَّاع القرار، وتسعى من خلال أعمالها إلى استشراف المستقبل وتحديد دَور الفتوى في مواجهة هذه التحديات والحفاظ على النسيج المجتمعي ومواجهة خطاب الكراهية وبناء مجتمع قوي ومتماسك.

وتسعى الدار من خلال جلسة نقاشية بعنوان: "دَور الفتوى في بناء الإنسان وتحقيق التنمية المجتمعية والتعايش السلمي" إلى التعريــف بمبـادرة "بدايــة جديــدة لبنــاء الإنسان المصــري"، وبيـان أهميتهــا ودَور المؤسســات الإفتائية فــي دعمهــا، وكيف تؤثر الفتوى المنضبطة إيجابيًّا في بناء الإنسان والارتقاء به، وكيف تؤثر أيضًا الفتـوى غيـر المنضبطة سـلبيًّا في هـدم المنجـزات البشـرية والحضارية، وكذلك أهميـة التأكيـد علـى تفاعـل الخطـاب الإفتائي مـع احتياجـات المجتمـع وتبايـن طريقـة تقديمـه بحسـب الجمهـور المسـتهدف.