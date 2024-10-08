شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مجزر غير مرخص فى حملة للطب البيطرى بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

‫ ضبطت مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية مجزر غير مرخص و 1050 كجم بانيه و مقطعات دواجن وتم عمل المحاضر اللازمة، للحفاظ على صحة المواطنين.

‎يأتى ذلك فى إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال مديريات الطب البيطرى بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

‎‏‎وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الأسواق لضبط الاغذية الغير صالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر، وذلك بناءً علي تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والاسماك والدواجن حفاظًا على صحة المواطنين.