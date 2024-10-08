شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب السكة الحديد: انطلاق حركة القطارات بسيناء يسهل حركة نقل الأفراد والبضائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للسكة الحديد ومترو الأنفاق، إعادة إنشاء خط السكك الحديدية، وإنشاء محطة تبادلية بالكيلو 8 لتبادل البضائع بين قطارات السكة الحديد والشاحنات بوصلة بالوظة شرق بورسعيد ، والمتفرعة من خط الفردان / بئر العبد، بعد تجديده وإعادة تأهيل مساره بطول 100 كم، ب"الحدث الجلل"، والذي وافق السابع من أكتوبر، الذكرى 51 لتحرير سيناء، مؤكدا أنه يعد عبورا جديدا لتنمية شمال سيناء، ولا يقل أهمية عن عبور قواتنا المسلحة فى السادس من أكتوبر المجيد.



وأكد رئيس النقابة العامة للسكة الحديد ومترو الأنفاق، فى بيان، أن تشغيل هذا الخط سيساهم في تسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع من سيناء، إلى كافة المحافظات، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، ومناطق صناعية متعددة ، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية بمحافظة شمال سيناء، وانخفاض تكلفة نقل البضائع والأفراد عن وسائل النقل الأخرى.

وأشار إلى أن إعادة تشغيل هذا الخط ، يعتبر إضافة قوية لوسائل النقل والمواصلات فى ربوع سيناء، خاصة وأن قطار التنمية، سيقدم للركاب مستويات خدمة مميزة ونظيفة وسريعة.

كما نوه عبد الفتاح فكرى، أن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، أعلن عن هدية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بأنه قد قرر بدءا من يوم السبت الموافق 12 أكتوبر وحتى الجمعة 18 أكتوبر أن يكون تشغيل القطارات مجانا للركاب.