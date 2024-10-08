وزيرة التضامن الاجتماعى تدشن الخط الساخن لأبناء مصر.. وتتفقد مكتب خدمة المواطنين

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القاهرة - سامية سيد - دشنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الخط الساخن لأبناء مصر رقم "19828"، وهو خط أطلقته الوزارة لمساندة الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الأسرية، حيث يستقبل الاتصالات عليه شباب مدربين من خريجي دور الرعاية لديهم تجارب مشتركة في الرعاية البديلة، تم اختيارهم بعناية شديدة للمساهمة في حل المشكلات والأزمات التي يتعرض لها أقرانهم في دور الرعاية.

ويستهدف الخط الساخن لأبناء مصر الذي يتلقى الاتصالات من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء الأطفال الأيتام الذين يقيمون بدورالرعاية على مستوى الجمهورية، وكذلك الإجابة على استفسارات الأسر الكافلة، خاصة في ظل سعى الوزارة إلى التوسع في نظام الأسر البديلة من الأسر الكافلة لكي يتم تنشئة الأطفال تنشئة سليمة يراعى فيها الجوانب النفسية والعاطفية والاجتماعية للأبناء .

كما تفقدت الدكتورة مايا مرسي مكتب خدمة المواطنين بالوزارة، والذي يقدم خدمات مباشرة للسادة المواطنين سواء الراغبين في الحصول على الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" من خلال التعرف على شروط الحصول على الدعم أو الاستعلام عن موقف حصولهم على الدعم النقدي أو التقدم بتظلمات حال رفضهم، وكذلك الراغبين في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو الاستعلام عنها.

والتقت وزيرة التضامن الاجتماعي مكلفات الخدمة العامة القائمين على العمل في مكتب خدمة المواطنين والخطوط الساخنة التابعة للوزارة، مشيدة بما يقدمن من أعمال لخدمة المواطنين، وجهودهن في الرد واستقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها بمنتهى الحرفية مما كان له بالغ الأثر في تحقيق نسبة إنجاز عالية في التعامل مع شكاوى المواطنين سواء من خلال مكتب خدمة المواطنين أو الخطوط الساخنة التابعة للوزارة.

وحرصت الدكتورة مايا مرسي على استقبال اتصال من أحد المواطنين على الخط الساخن لبطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 15044، حيث يتم استقبال كافة الاتصالات عليه لمعرفة إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والاستعلام عن حالة استمارة طلب البطاقة، وموعد طباعتها وتسليمها، وإجراءات تجديدها.

واستفسرت المواطنة خلال الاتصال عن إجراءات تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة لرغبتها في الحصول على سيارة من السيارات التي يتم استيرادها لذوي الهمم.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي عددًا من الاستفسارات للمواطنة حول حصولها على الدعم النقدي " كرامة" ومن المستفيد من السيارة حال الحصول عليها، حيث قالت المواطنة إن إحدى المعارض الخاصة بالسيارات عرضت عليها الحصول منها على السيارة المخصصة لذوي الهمم مقابل مبلغ من المال تحصل عليه المواطنة.

وحذرت الدكتورة مايا مرسي المواطنة من الانسياق وراء رغبة بعض المنتفعين استغلال المزايا التي توفرها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة والحصول على حقوقهم دون وجه حق للتربح منها، مؤكدة أن هذا الأمر قد يسبب لها ضررًا كبيرًا، يتمثل في سحب بطاقة الدعم النقدي " كرامة" منها، وعدم استرجاعها مرة أخري، خاصة في ظل إجراءات الدولة لحوكمة المنظومة، حتي لا يستفيد من مزايا الأشخاص ذوي الإعاقة من لا يستحق.

هذا وتتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) والخط الساحن لبطاقة الخدمات المتكاملة (15044) والخط الساخن لكارت تكافل وكرامة (19680)، والخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ( 16023)، والخط الساخن لبنك ناصر الاجتماعي ( 16868).



الدكتورة مايا مرسى



الدكتورة مايا مرسى التضامن تدشن الخط الساخن لأبناء مصر



الدكتورة مايا مرسى تدشن الخط الساخن لأبناء مصر وتتفقد مكتب خدمة المواطنين



الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن تدشن الخط الساخن لأبناء مصر



خلال تدشن الخط الساخن لأبناء مصر



وزيرة التضامن تدشن الخط الساخن لأبناء مصر.. وتتفقد مكتب خدمة المواطنين