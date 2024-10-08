شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تعلن عن 4774 فرصة عمل جديدة فى 15 محافظة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة العمل، نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص، مشيرة إلى أنها تلقت طلبات جديدة من 96 شركة قطاع خاص في 15 محافظة لديها 4774 وظيفة مٌتوفرة الآن في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة، وفقاً للحد الأدنى للأجور، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعى.

وتتوافر فرص العمل فى 15 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والغربية، والدقهلية، والشرقية، والسويس ، والفيوم، ودمياط، والمنوفية، وبورسعيد، وجنوب سيناء، والوادى الجديد، وأسوان، وأسيوط.

أما التخصصات المطلوبة فهى،:

- أخصائي تسويق.

- مسؤول إئتمان.

- محاسبين.

- مسؤول شؤون إدارية.

- أخصائى hs5.

- مدير مالى.

- مدير تسويق عقارى.

- مدرسين.

- أخصائى نظم معلومات.

- مشرف تنجيد.

- ليدى جارد – إناث.

- مشرف عام.

- مشرف موقع.

- شيف حلوانى.

- كيميائى.

- أخصائى تمريض.

- أخصائي مشتريات.

- صيدلى.

- مساعد صيدلى.

- مدخل بيانات.

- بائعين.

- مساعد شيف.

- مقدم طلبات.

- اخصائى تمويل.

- أمين مخازن.

- مهندسين كهرباء وميكانيكا وإتصالات وإنتاج وجودة.

- مهندس استشارات وتركيبات معدنية.

- مهندس سنيور مكتب تنفيذى.

- مشرفة أدوار.

- مشرفة باص.

- سكرتارية.

- أعمال إدارية.

- سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة.

- مندوبين مبيعات.

- مراقبين جودة.

- فنيين جميع التخصصات.

- مشرفي إنتاج.

- أفراد أمن.

- عمال خياطة بكافة الأقسام.

- عمال إنتاج.

- عمال نظافة.