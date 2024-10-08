شكرا لقرائتكم خبر عن 93% من القراء يطالبون بتكثيف الحملات على الأسواق لضبط الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضبط قضايا بيع السلع بأعلى من السعر المحدد، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضبط قضايا بيع السلع بأعلى من السعر المحدد.

وأيد 93% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضبط قضايا بيع السلع بأعلى من السعر المحدد، بينما عارض 7% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضبط قضايا بيع السلع بأعلى من السعر المحدد.