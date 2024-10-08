شكرا لقرائتكم خبر عن متبقيات المبيدات يشارك بالدورة الثالثة لمهرجان النباتات الطبية بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

شارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية في فعاليات مهرجان النباتات الطبية والعطرية بالفيوم فى الجلسة النقاشية التي عقدت تحت عنوان " متطلبات سلامة الغذاء للأسواق التصديرية – تلبية المعايير والمتطلبات الدولية للنباتات الطبية والعطرية" بحضور عدد من المشروعات التنموية والجهات المعنية على رأسهم " الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ، المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، اليونيدو، غرفة الصناعات الغذائية، مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الاغذية (طيب).

و تم خلال الجلسة استعراض أهمية قطاع النباتات الطبية والعطرية وفرص النمو المتاحة أمام هذا القطاع الحيوى، وكذا التحديات المختلفة التى تواجه القطاع وكيفية التغلب عليها، وأهمية التكامل والترابط بين الجهات المختلفة لتحقيق الاستفادة المرجوة للشركات ودعم هذا القطاع الواعد.

واستعرض الدكتور طاهر قدح رئيس قسم التسويق بالمعمل باستعراض الدور الذى يقوم به المعمل فى مساعدة ودعم الشركات المنتجة والمصدرة للنباتات الطبية والعطرية لزيادة منتجاتها وصادراتها لمختلف دول العالم والنفاذ للاسواق الجديدة من خلال الانشطة المختلفة التى يقدمها المعمل بدءً بالتدريب على طرق سحب العينات، والتدريب على متطلبات الأسواق الدولية من المواصفات المختلفة وطرق التحليل بالإضافة إلى الخدمات التحليلية المختلفة من متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة والميكروبيولوجي، وغير ذلك من التحليلات الأخرى بما يتوافق مع المتطلبات الدولية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات والبرامج التدريبية المتخصصة من خلال الخبراء المتخصصين بالمعمل.

كما تم استعراض جهود المعمل بالتعاون مع الجهات التي تشارك في منظومة سلامة الغذاء وعلى رأسهم الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وغرفة الصناعات الغذائية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية مما له الأثر في دعم المنتجين والمصدرين للنباتات الطبية والعطرية والمواد المصنعة منها.

