شكرا لقرائتكم خبر عن علوم القاهرة تنظم ندوة "حرب أكتوبر 73.. وبناء الإنسان".. 10 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إن كل يوم نعيشه، هو بفضل تضحيات أبطال خلدهم التاريخ، ومع كل نجاح نحققه، يجب أن نتذكر أن وراء كل خطوة نحو الأمام كانت هناك حرب ومعركة من نوع آخر.

تنظم كلية العلوم بجامعة القاهرة، يوم الخميس المقبل ، ندوة بعنوان "حرب أكتوبر 73.. وبناء الإنسان" وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده الشريف عميد كلية العلوم بـ جامعة القاهرة و الدكتورة سحر فضل الله وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة والدكتورة

مها الخازندار وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب و الدكتورة هويدا حسانين مدير مركز دراسات التراث العلمي وذلك فى إطار إحتفالية الكلية بالانتصار في حرب أكتوبر المجيد

وتتطرق الندوة إلى حكايات من قلب المعركة، ليست فقط عن نصرنا في أكتوبر، بل أيضًا عن التحديات التي نواجهها اليوم، وكيف يمكننا بناء مستقبلنا من خلال الاستفادة من دروس الماضي.

ويشارك فى الندوة اللواء نبيل أبو النجا**، مؤلف كتاب " رحلة إلى جهنم"الذي يروي قصص مثيرة خلف خطوط العدو، ويكشف عن أسرار لم تُعرف من قبل. كما سينضم إلينا الشهيد الحي، ليشاركنا تجربة ليست مجرد حرب وسلاح، بل تجربة إنسانية مليئة بالدروس التي نحتاجها في حياتنا اليوم.

تعقد الندوة فى قاعة ابن سينا بكلية العلوم وسنعود بالزمن إلى الوراء 51 عامًا، ونتأمل معًا كيف علمنا انتصار أكتوبر أن النجاح الحقيقي لا يكمن فقط في هزيمة العدو، بل في قدرتنا على بناء وطن قوي من نفس الروح والعزيمة التي انتصرنا بها. وكما حققنا المستحيل في ذلك الوقت، فإننا اليوم قادرون على صناعة مستقبل أفضل.