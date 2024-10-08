شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب المرحلة الثانوية.. تعرف على مادة النشاط التربوى بالعام الدراسي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، إن الأنشطة التربوية لطلاب الصفين الأول، والثاني من المرحلة الثانوية بشعبتيهما العلمية والأدبية والصف الثالث الثانوي بالشعبة العلمية والأدبية، تشمل التربية الفنية والتربية الموسيقية - الاقتصاد المنزلي - الكشافة والمرشدات - المسرح والتمثيل . الصحافة والإذاعة - خدمة المجتمع وتنمية البيئة - النشاط العلمي الإبداعي، والمطالعة والمكتبات ويختار منها الطالب نشاطا واحدا يمارسه، ولا تضاف درجته للمجموع الكلي.

يدرس طلاب الثانوية العامة مواد دراسية أساسية وغير مضافة للمجموع بالإضافة إلى مواد تم الغائها من على طلاب الثانوية العامة 2024,2025، حيث أوضحت الوزارة أن المواد الدراسية الأساسية هى اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والاحياء والفيزياء والكيمياء لشعبة علمى علوم، و اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والرياضيات والفيزياء والكيمياء لطلاب شعبة علمى رياضيات واللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والجغرافيا والاحصاء لطلاب الشعبة الأدبية .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، تم اضافة فصل من الجيولوجيا والعلوم البيئية على الأحياء، ومن ثم لا توجد مادة منفصلة لعلم الجيولوجيا فى الثانوية العامة كما خرجت اللغة الأجنبية الثانية من المجموع لجميع الشعب، كما تم إلغاء تدريس مادتى الفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع بالصف الثالث الثانوي العام للشعبة الأدبية مع بقاء تدريس التربية الدينية كمادة غير مضافة للمجموع والتربية الوطنية والتربية الرياضية.