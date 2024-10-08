شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف الحقيقة الكاملة حول إصابات الأطفال بسرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن سرطان الثدي يحدث عادةً بعد سن الخمسين ولكن هذا لا يعني عدم ظهوره في سن مبكر، وهو ما يتطلب الفحص والمتابعة المستمرة مهمة لاكتشاف المرض وعلاجه مبكرًا وبطريقة أسهل.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 خطوات هامة تحمى من سرطان الثدي حيث تتضمن :

1 - تعرفي على عوامل الخطورة لديك

2 - قومي بالفحص الذاتي كل شهر

3 - استشيري الطبيب إذا لاحظتي أي تغير في الثدي

4 - اتبعي عادات صحية :

- حافظي على وزن صحي

- مارسي رياضة المشي

- قومي بالرضاعة الطبيعية إذا أمكن

وتابعت وزارة الصحة والسكان : الكشف والمتابعة والعلاج بأحدث البروتوكولات العالمية بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.