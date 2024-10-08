شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إيرانى: لا صحة لما يتردد عن وقوع انفجارات فى أصفهان الإيرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل لها أن هاك إعلاما إيرانيا أكد أنه لا صحة لما يتردد عن وقوع انفجارات فى مدينة أصفهان الإيرانية.

وكانت قد أفادت أفادت القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل لها، منذ قليل، إن هناك تضاربا للأنباء حول وقع انفجارات فى مدينة أصفهان الإيرانية، وأنه حتى الآن لم تصدر الجهات الرسمية أى بيانات فى هذا الصدد.



فيما تداول بعض رواد التواصل الاجتماعي، فيديوهات توثق انفجارات في أصفهان الايرانية، حيث أثار توقيت الانفجارات مخاوف الإيرانيين عبر مواقع التواصل، وقالوا إنها تتزامن مع التدريبات العسكرية الجارية في المجال الجوي الإيراني.

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