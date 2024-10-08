شكرا لقرائتكم خبر عن "إيد واحدة" تواصل جهودها لدعم الفئات الأولى بالرعاية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تواصل حملة "إيد واحدة" التى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصرى، تقديم الدعم والمساعدة لمليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا فى مختلف محافظات الجمهورية.



وتأتى هذه الحملة فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين التحالف ووزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، وذلك بهدف تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة الفئات الأكثر احتياجاً.



وتستمر القوافل الصحية للحملة لتقديم الدعم الصحى المباشر للأسر المستهدفة فى مختلف المناطق، فضلا عن توزيع المواد الغذائية، وتوزيع وجبات ساخنة وتوزيع لحوم وندوات توعوية واحتفالات بالمولد النبوى الشريف وتوزيع شنط مدرسية ومستلزمات مدرسية على الطلاب وتكريم الطلاب المتفوقين، وقد لاقت الحملة استجابة واسعة من المجتمع المدنى والمتطوعين الذين ساهموا فى نجاح فعاليات الحملة.

وتهدف حملة "إيد واحدة" إلى تحقيق الأهداف التالية:

- تقديم الدعم الغذائى والرعاية الصحية للأسر الأكثر احتياجًا.

- تحسين مستوى المعيشة فى المناطق المستهدفة.

- تعزيز التكامل المجتمعى والتماسك الاجتماعي.