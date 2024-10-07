شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تطرح اللحوم بأسعار مخفضة فى شبرامنت والطالبية بالجيزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

واصلت منافذ مؤسسة "حياة كريمة" لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة في مراكز ومدن محافظة الجيزة، جهودها اليوم فى توفير اللحوم للمواطنين، حيث شهدت المنافذ إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم من اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وذلك فى شبرامنت فى أبو النمرس، والطالبية فيصل بمحافظة الجيزة .

وتطرح منافذ المبادرة كيلو اللحوم بسعر 185 جنيهًا، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" لتوفير اللحوم والدواجن للمواطنين في المحافظات بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عنهم وتوفير حياة كريمة لهم استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأعرب عدد كبير من المواطنين عن سعادتهم بالمبادرة ، حيث قال أحد المواطنين: "اللحمة رخيصة جدا والأسعار فى المتناول، فيما قال أحد المترددين على المنافذ: فوجئت بجودة اللحمة وأسعارها المخفضة مقارنة بالسوق".

وواصلت حياة كريمة، اليوم، طرح اللحوم بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة في المحافظات، وإطلاق منافذ أخرى متنقلة للوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين في الأحياء والمراكز والقرى.

وتهدف المبادرة إلى تسهيل وصول المواطنين إلى المنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتخفيف العبء الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.