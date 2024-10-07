شكرا لقرائتكم خبر عن هل ارتداء البراندات إسراف؟.. نيفين مختار: هنتحاسب على أموالنا والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة نيفين مختار، واعظة بوزارة الأوقاف، على أهمية إعادة النظر في سلوكياتنا المالية والتعامل مع الأبوين كجزء من المسؤولية التي تقع على عاتقنا.

وقالت الواعظة بوزارة الأوقاف،ـ خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة "الناس"، اليوم الاثنين: "صحيح أن الإسراف في المال هو موضوع مهم، فقد علمنا الله سبحانه وتعالى في الحديث النبوي الشريف أنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، والعمر متمثل في قيمة الوقت، وعن شبابه فيما أبلاه، ومن بين هذه الأسئلة يأتي السؤال عن المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه".

وأضافت: "نرى اليوم كيف أن الشباب يُقبلون على موضة جديدة والترندات والماركات العالمية، ويصرفون آلاف الجنيهات على أشياء مثل الأحذية والحقائب، لكن هل نحن بحاجة إلى هذا الإسراف؟ يمكننا أن نرتدي ملابس معتدلة ومتوسطة، بدلاً من تقليد الغرب بشكل أعمى".

وأشارت إلى ظاهرة "هاي كوبي"، قائلة: "لماذا نشتري هاي كوبي ونصرف الكثير من الأموال عليه؟ يجب أن نكون واعين لأننا سنُسأل عن الأموال التي ننفقها، بينما هناك من يعاني من قلة الموارد ولا يجد ما يأكله".

كما تطرقت إلى مفهوم الزكاة والتصدق، قائلة: "يجب أن نفهم أن إخراج الزكاة أو التصدق لا يعني أن نغفل عن كيفية إنفاق أموالنا. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالاعتدال في كل شيء، وأن لا نكون مبذرين، لأن المبذرين هم إخوان الشياطين".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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