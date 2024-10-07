لأول مرة.. وزير العمل يكشف لـ"الخليج 365" عن بدء صرف أول دفعة من المنح لعمال التراحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال محمد جبران، وزير العمل، إنه صدق اليوم الإثنين الموفق 7 أكتوبر 2024 على صرف أول دفعة من المنح لعمال التراحيل.

وأضاف "جبران"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بعمال التراحيل، وقامت بضمهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية.

وأكد وزير العمل، أن أحد أهدافه منذ توليه حقيبة الوزارة هو الاهتمام برعاية عمال التراحيل، مشددًا على أنهم ليسوا "عمالة غير منتظمة".

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تصرف فيها وزارة العمل دفعة من المنح لعمال التراحيل.