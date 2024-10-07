شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: البحرية الإسرائيلية ستبدأ قريبا استهداف حزب الله من البحر والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن جيش الاحتلال قال إن البحرية الإسرائيلية ستبدأ قريبا استهداف حزب الله من البحر، ويخفف بعض الإرشادات الحمائية للسكان في مناطق من الجليل في شمال إسرائيل وهضبة الجولان، ويصدر تحذيرا عاجلا لمرتادي شاطئ البحر ومستعملي قوارب الصيد بالابتعاد عن خط نهر الأولي جنوبا.



ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأظهر بث مباشر من "رويترز" سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق بيروت، بعد أن قال سكان إنهم سمعوا دوّي انفجار قوي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله.

من جانبه قال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيراً إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني، حسبما أورد موقع "يديعوت أحرونوت".

