شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطني يعلن تلقي مقترحات قضية الدعم حتى 10 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازقالإثنين، 07 أكتوبر 2024 07:25 م
أعلن الحوار الوطني ، تلقي مقترحات قضية الدعم حتي 10 أكتوبر.
وقال عبر صفحته الرسمية "قد نختلف في الرؤية وقد تتعدد الأطروحات، ولكننا اتفقنا على حب الوطن والعمل لرفعته، على مسافة واحدة من جميع الآراء والأفكار مستمرين في استقبال كافة المقترحات والرؤي الثرية التي كُتبت بعقول مصرية مميزة والخاصة بقضية الدعم حتى يوم 10 أكتوبر".
يمكنكم إرسال مقترحاتكم عن طريق:
واتساب:
+201025521555
+201093888833
البريد الإلكتروني:
[email protected]
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز