شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطني يعلن تلقي مقترحات قضية الدعم حتى 10 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الحوار الوطني ، تلقي مقترحات قضية الدعم حتي 10 أكتوبر.



وقال عبر صفحته الرسمية "قد نختلف في الرؤية وقد تتعدد الأطروحات، ولكننا اتفقنا على حب الوطن والعمل لرفعته، على مسافة واحدة من جميع الآراء والأفكار مستمرين في استقبال كافة المقترحات والرؤي الثرية التي كُتبت بعقول مصرية مميزة والخاصة بقضية الدعم حتى يوم 10 أكتوبر".

يمكنكم إرسال مقترحاتكم عن طريق:

واتساب:

+201025521555

+201093888833

البريد الإلكتروني:

[email protected]