شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: هاجمنا أكثر من 120 هدفا لحزب الله في جنوب لبنان خلال ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شرقاوىالإثنين، 07 أكتوبر 2024 06:59 م
أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن جيش الاحتلال قال إنه هاجم أكثر من 120 هدفا لحزب الله في جنوب لبنان خلال ساعة.
ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأظهر بث مباشر من "رويترز" سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق بيروت، بعد أن قال سكان إنهم سمعوا دوّي انفجار قوي.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله.
من جانبه قال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيراً إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني، حسبما أورد موقع "يديعوت أحرونوت".
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