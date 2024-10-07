شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يقرر إعفاء طلاب فلسطين من مصروفات المعاهد والجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرارًا بإعفاء جميع طلاب فلسطين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد الأزهرية "العادية والنموذجية"، من المصروفات المقررة على الطلاب الوافدين للعام الدراسي 2024-2025، حيث سبق وأعلنت جامعة الأزهر إعفاء طلاب فلسطين من المصروفات.



كما قرر المجلس الاعلى للأزهر في جلسته 327 المنعقدة بتاريخ 10 سبتمبر إعفاء جميع طلاب الحالات ذوي الاحتياجات الخاصة حاملي بطاقة كارت الخدمات المتكاملة من بنود الخدمات والخدمات الإضافية التى تحصل من طلاب التعليم ما قبل الجامعى، أسوة بالطلاب المكفوفين وأصحاب الإعاقات البصرية، فيما عدا البنود التي تحصل لجهات خارجية أو بناء على قانون.



