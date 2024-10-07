شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل وزيرى الرى والأوقاف بالكاتدرائية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف يرافقهما وفدين من وزارتيهما.

تم خلال اللقاء، بحث تنسيق الجهود بخصوص التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، ودور الكنيسة القبطية ووزارة الأوقاف في هذا السياق.

وأعرب قداسة البابا عن استعداد الكنيسة الكامل للمشاركة في دعم كافة الفعاليات التي تهدف إلى زيادة وعي المواطنين بهذا الموضوع، لافتًا إلى أن المياه أساسية للحياة.

ورحب قداسته باقتراح يقضي بعقد لقاءات تدريبية للآباء الكهنة لتوعيتهم بأهمية الاستخدام الرشيد للمياه ليقوموا بدورهم بتوعية أبناء الكنيسة في العظات والاجتماعات الكنسية.