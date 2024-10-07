شكرا لقرائتكم خبر عن ملحقية الدفاع في سفارة مصر بالعراق تحتفل بالذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت ملحقية الدفاع بالسفارة المصرية في بغداد احتفالية بمناسبة العيد الـ51 لذكرى انتصارات السادس من أكتوبر 1973 المجيدة (عيد القوات المسلحة المصرية)، بحضور السفير أحمد سمير، سفير مصر لدى العراق والقنصل المصري المستشار احمد الخولي، وعدد كبير من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والملحقين العسكريين المعتمدين بجمهورية العراق.

واستهل العقيد أركان حرب اكرم سعيد محمد ، ملحق الدفاع المصري في سفارة جمهورية مصر العربية في بغداد، كلمته بالتأكيد على أن يوم السادس من أكتوبر 1973 كان وسيظل عنوانا للكبرياء والكرامة لمصر والأمة العربية، يوم أذهل المقاتل المصري العالم، وأثبت للجميع أن موازين القوى بمنطقة الشرق الأوسط لا يمكن تحديدها طبقا لهوى طرف واحد اعتقد أنه يمكن فرض أمر واقع بالقوة.

ووجه العقيد أركان حرب أكرم سعيد محمد ملحقي الدفاع في سفارة جمهورية مصر العربية ببغداد التحية إلى شهداء مصر الأبرار، الذين قدموا حياتهم فداء للوطن، وإلى الأشقاء العرب، الذين شاركوا نصر أكتوبر المجيد بتسخير كل الإمكانات من دعم سياسي ومادي وعسكري، ليسطروا ملحمة عظيمة للتضامن العربي، مشيدا بدور جمهورية العراق في دعم مصر، من خلال مشاركة أفراد من القوات المسلحة الباسلة قادة وجنود، جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة المصرية.

وشدد ملحق الدفاع المصري في بغداد على أن التاريخ سيتوقف كثيرا أمام علاقة الشعب المصري بقواته المسلحة، التي قادت قاطرة التطوير والتنمية الشاملة وبناء مصر الجديدة، في مرحلة شهدت تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة، وذلك تزامنا مع خوض أشرس المعارك ضد الإرهاب، دفاعا عن الوطن والعالم أجمع.

وأشار ملحق الدفاع اكرم سعيد إلى أن مصر أدركت أن السلام لابد من قوة تحميه، فقامت في ظل علاقات متوازنة مع مختلف دول العالم، بتطوير وتحديث قدراتها العسكرية، لتصبح طبقا للتصنيفات الدولية من أقوى جيوش الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، بما يحفظ لها أمنها القومي ومصالحها الإقليمية، مؤكدا أن القوات المسلحة المصرية ستبقى الدرع والسيف الذي يحمي الوطن ويصون مقدراته.

واختتم العقيد أركان حرب اكرم سعيد محمد كلمته بشكر الحاضرين على مشاركتهم بحفل القوات المسلحة المصرية. كما توجه بعظيم الشكر والتقدير لجمهورية العراق حكومة وشعبا، على ضيافتهم الكريمة، والدور الفعال المستمر لتعزيز العلاقات والروابط القوية بين البلدين الشقيقين.



















































