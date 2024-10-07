أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بترشيد الإنفاق العام وخفض مديونية الحكومة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توجيه الرئيس السيسى، للحكومة بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسى يوجه بترشيد الإنفاق العام وخفض مديونية الحكومة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالى، والحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية، على النحو الذى يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود فى وجه التحديات المختلفة، ويوفر بيئة استثمارية وتنموية تنافسية، بالإضافة إلى إتاحة مزيد من الإيرادات للدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فى قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعديل المادة "2" من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية. نائب رئيس الوزراء للتنمية: انخفاض معدل الإنجاب فى 2021 من 2.8 لـ2.5 مليون قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة أن الحكومة تستهدف تخصيص 75 مليار جنيه، لتطوير 5626 وحدة رعاية أولية وأساسية على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه تم وضع خطط لدعم التشغيل فى الوحدات لتقديم الدعم الصحى بكل المحافظات. نائب رئيس الوزراء للتنمية: انخفاض معدل الإنجاب فى 2021 من 2.8 لـ2.5 مليون

مجلس النواب يوافق على تبعية صندوق مصر السيادى لمجلس الوزراءالفريق كامل الوزير يعلن تشغيل قطار "الفردان - بئر العبد" مجانا لنهاية أكتوبر

أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه سيتم تشغيل قطار الركاب بخط سكة حديد الفردان – بئر العبد مجانا طوال شهر أكتوبر، احتفالا بانتصارات أكتوبر.

أكد ياسر صبحى نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن مصر، على أعتاب مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو الاقتصادي يقودها القطاع الخاص، موضحًا أن مصر تفتح أبوابها للشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولى لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وتنوعًا وقدرة على تحسين مستوى المعيشة. بحث الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، وعباس عراقجى وزير خارجية إيران، خلال اتصال هاتفى اليوم الاثنين، حيث تناول الوزيران التطورات المتسارعة فى منطقة الشرق الأوسط وفى مقدمتها التطورات التى يشهدها لبنان وقطاع غزة، والأهمية البالغة لوقف التصعيد فى المنطقة فى ضوء ما يجرى فى كل من لبنان والأرض الفلسطينية المحتلة. وزير الخارجية ونظيره الإيرانى يبحثان هاتفيا التطورات فى منطقة الشرق الأوسط ترأست المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى وفد وزارة التضامن الاجتماعي المشارك بمعرض "اكسبو أصحاب الهمم" الدولي بدبي 2024، والذى انطلقت فعالياته بدبي في نسخته السادسة برعاية الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدنى الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة. وزارة التضامن: صرف دعم نقدى للأشخاص ذوى الإعاقة بـ10 مليارات جنيه سنويا صرح المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأنه تم شن حملة بالتعاون مع شرطة التعمير بحضور اللواء/حاتم تركي، مدير الإدارة العامة لشرطة التعمير، لضبط المخالفات بالمدينة، لافتاً إلى أن الحملة استهدفت " الحي الرابع والحي الثامن " والطرق الرئيسية بالمدينة، وأسفرت عن تنفيذ 129 قرار ازالة وغلق وتشميع بالمجاورة 30 بالحي الرابع، كما تم رفع كافة الإشغالات والتعديات بالحيين، والطرق والشوارع الرئيسية. الإسكان: تنفيذ قرارات غلق وتشميع وإزالة إشغالات ومخالفات فى حملات مكبرة

قالت وزارة الصحة والسكان إنه يتم فحص الأمراض الوراثية بالحضانات للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثى الميلاد.

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بصرف مستحقات المعلمين العاملين بالحصة والذين تم التعاقد معهم لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس مع انطلاق العام الدراسى الجديد، دون تأخير على أن يتم انهاء الإجراءات والأوراق المطلوبة من قبل المديريات والمدارس والإدارات ومخاطبة مديريات المالية لإرسال المبالغ المستحقة إلى مديريات التربية والتعليم لصرفها للمعلمين.

المالية: مصر على أعتاب مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو الاقتصادى يقودها القطاع الخاصوزارة الصحة: فحص الأمراض الوراثية بالحضانات للكشف المبكر عنهاوزارة التعليم توجه بصرف مستحقات العاملين بالحصة دون تأخير

قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، إن هذا هو التقرير رقم 39 عن تفشى مرض جدرى القرود فى عدة بلدان، والذى يقدم تحديثًا عن الوضع الوبائى لمرض جدرى القرود فى أفريقيا حتى 29 سبتمبر 2024. وقعت شركات المحمول الثلاثة فودافون وأورنج واتصالات "&e"، اليوم الإثنين، عقود الحصول على رخصة الجيل الخامس للمحمول مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بقيمة 150 مليون دولار لكل شركة، وبذلك تصبح كل شركات المحمول العاملة بالسوق المحلي لديها رخصة الجيل الخامس 5G، بعدما سبق أن حصلت عليها المصرية للاتصالات مطلع العام الحالي. أورنج و&e وفودافون يوقعون عقود الحصول على رخصة الجيل الخامس بـ450 مليون دولار

ننشر سعر الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات اليوم الاثنين بداية تعاملات الأسبوع، ويسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلي 3575 جنيهاً الآن، بتراجع بلغ 5 جنيهات. عيار 24 يسجل 4086 جنيها. عيار 21 يسجل 3575 جنيهًا. عيار 18 يسجل 3064 جنيها. الجنيه الذهب 28600 جنيها. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء 8 أكتوبر 2024، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 3 درجة، ليسود طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء. الطقس غدا.. ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والعظمى فى القاهرة 33 درجة

أسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا عن وقوع الأهلى حامل اللقب فى المجموعة الثالثة، بينما يتنافس بيراميدز فى المجموعة الرابعة. وجاءت المجموعات الكاملة كالتالى: المجموعة الأولى: مولودية الجزائر، الهلال السوداني، يانج أفريكانز التنزاني، مازيمبي. المجموعة الثانية: مانيما انيون، الجيش الملكى المغربي، الرجاء المغربي، صن داونز. المجموعة الثالثة: ستاد أبيدجان، أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، شباب بلوزداد الجزائري، الأهلي. المجموعة الرابعة: دجوليبا، ساجرادا الأنجولي، بيراميدز، الترجى التونسى. بينما أسفرت قرعة بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي 2024-2025، عن مجموعات قوية، أبرزها المجموعة الرابعة حيث وقع نادي الزمالك حامل اللقب مع المصري البورسعيدي. وجاءت مجموعات الكونفدرالية كالتالي: المجموعة الأولى: سيمبا التنزاني - الصفاقسي التونسي - شباب قسنطينة الجزائري - برافوس دو ماكيس الأنجولي. المجموعة الثانية: نهضة بركان المغربي - استاد مالي - ستيلينبوش الجنوب إفريقي - لواندا سول الأنجولي. المجموعة الثالثة: اتحاد العاصمة الجزائري - أسيك أبيدجان الإيفواري - جاراف السنغالي - أورابا يونايتد البوتسواني. المجموعة الرابعة: الزمالك - المصري - إنيمبا النيجيري - بلاك بولز الموزمبيقي.

الصحة العالمية: تفشى جدرى القرود في 14 دولة.. والكونغو أعلى الإصاباتسعر الذهب فى مصر يتراجع 5 جنيهات بمستهل تعاملات الأسبوعقرعة نارية لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.. الأهلى مع شباب بلوزداد وأورلاندو بايرتس.. ومواجهة مصرية خالصة بين الزمالك والمصرى البورسعيدي