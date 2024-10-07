حاول غسل 80 مليون جنيه فعاقبته الشرطة بشكل غير متوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال مسجل خطر بالقاهرة؛ لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
التحريات أثبتت محاولته إخفاء مصدر أمواله وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والإدارية – تأسيس الشركات والأنشطة التجارية - شراء السيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 80 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.