حاول غسل 80 مليون جنيه فعاقبته الشرطة بشكل غير متوقع

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال مسجل خطر بالقاهرة؛ لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

محمد يوسف

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