أخبار مصر

حاول غسل 80 مليون جنيه فعاقبته الشرطة بشكل غير متوقع

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال مسجل خطر بالقاهرة؛ لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

التحريات أثبتت محاولته إخفاء مصدر أمواله وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والإدارية – تأسيس الشركات والأنشطة التجارية - شراء السيارات).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 80 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا