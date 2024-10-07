"مسجل خطر في بيتي".. سيدة تروي لحظات صعبة كادت تنتهي بقتلها ببنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات شروع مسجل خطر في قتل سيدة ولاستيلاء على مشغولاتها الذهبية بالقليوبية.

تلقى مأمور قسم شرطة أول بنها بمديرية أمن القليوبية من أحد المستشفيات باستقبال سيدة مصابة بجرح قطعى وكدمات متفرقة بالجسم.

بسؤالها قررت بأنه عقب عودتها من عملها وحال دخولها شقتها فوجئت بشخص دفعها إلى داخل الشقة واعتدى عليها باستخدام "زهرية" التقطها من الشقة محدثاً إصابتها التى أفقدتها الوعى واكتشفت بعدها سرقة بعض المشغولات الذهبية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة متهم له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية وأمكن ضبطه.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها وباشرت النيابة العامة التحقيقات.