مساعدة الفنانة هالة صدقي تتهمها بالاستيلاء على 150 ألف ريال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

تقدم مصطفي رمضان المحامي، وكيلًا عن حسنة عبد الغني مساعدة الفنانة هالة صدقي السابقة، بعريضة إلى المحامي العام لنيابات السادس من أكتوبر، ضد الفنانة هلا صدقي، تتهمها فيها بالنصب وخيانة الأمانة والاستيلاء على مبلغ مالي قدره ١٥٠ ألف ريال.

وقال المحامي إنه تم التأشير على العريضة وجاري استيفاء الإجراءات.

وتقوم فكرة برنامج "شكرا مليونير" على إشراك مشاهير من الوطن العربي في سلسلة من السلوكيات الإنسانية الرفيعة، على أن يحصل الضيف على مبلغ قيمته 150 ألف ريال سعودي، ثم يقوم بمنحه كاملًا إلى شخص ألهمه وأثر في حياته بشكل أو بآخر، كنوع من الشكر والإمتنان، على أن يقوم هذا الشخص الثاني بإعطاء 50 ألف ريال من قيمة المبلغ إلى شخص آخر أثر بدوره في حياته.

وفجرت "حسنة" مساعدة هالة صدقي، مفاجأة خلال ظهورها في إحدى اللقاءات التليفزيونية؛ بشأن حقيقة حصولها على مبلغ 150 ألف ريال سعودي من برنامج "شكرا مليون" في الحلقة التي ظهرت فيها مع الفنانة هالة صدقي، حيث أكدت أن الفنانة أخبرتها بأنها ستحصل على 150 ألف ريال سعودي، بشرط أن تتبرع بمبلغ صغير منه لإعانة لأي شخص آخر.

كشفت "حسنة": بعد الانتهاء من تصوير البرنامج تم إبلاغي أن المبلغ "راكور"، وحصلت على 50 ألف جنيه فقط.

وأضافت حسناء: تحدثت مع الفنانة هالة صدقي أكثر من مرة، وأخبرتني بعد إرسال المبلغ الخاص بها، حتى انقطعت علاقتي بها تمامًا. مشيرة إلى أن هذه الأزمة سببت لها العديد من المشاكل الأسرية.

من جانبها أكدت الشركة التابعة للبرنامج، أنه تم تصوير الحلقة محل الخلاف بطريقة طبيعية، وبعد الانتهاء من الحلقة تم تحويل 150 ألف ريال سعودي على حساب الفنانة هالة صدقي، باعتبار أن المساعدة الخاصة بها لا تمتلك حسابًا بنكيًا.