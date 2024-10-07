شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ "حديقة الزهرية" تستقبل زوارها من المواطنين على مدار اليوم .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد حديقة الزهرية بمنطقة الزمالك، إقبالا كبيرا من المواطنين، من سكان المنطقة، والمناطق المجاورة لها، من محافظتى القاهرة والجيزة على مدار اليوم.

وقالت وزارة الزراعة فى بيان لها، إن الحديقة شهدت أمس الأحد تزامنا مع إجازة ذكرى 6 أكتوبر، واليوم الاثنين، إقبالا كبيرا من المواطنين، بغرض التنزه، والاستمتاع بالأجواء النباتية، والخضراء، والزهور، حيث تتبع الحديقة معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية.

وأوضح البيان أن الحديقة تقع على مساحة تزيد على 8 أفدنة، وتم إنشاؤها فى أواخر القرن التاسع عشر، وتضم مجموعة من الأشجار والنباتات النادرة والمعمرة، والصوب الزجاجية، كما تعد متنفسا لأبناء وأهالى منطقة الزمالك والمناطق المجاورة لها، ويبلغ سعر تذكرة الدخول 10 جنيهات فقط، حيث تفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحا، وحتى نهاية اليوم.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قد نفت أنباء حول إغلاق الحديقة، لافتة إلى أنها تفتح أبوابها أمام الجمهور من الزائرين على مدار اليوم.