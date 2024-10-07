شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ميناء القاهرة الجوى: تجربة طوارئ بمطار القاهرة غدا الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي بأنه سيتم صباح الغد، تنفيذ تجربة طوارئ متسعة النطاق بأرض مهبط مطار القاهرة الدولي، وذلك من أجل رفع الكفاءة التدريبية لكافة الجهات ذات الصلة بخطة إدارة الأزمات والطوارئ بمشاركة رجال الشرطة والاسعاف والدفاع المدني.

ووجهت الشركة تنوية للركاب والعاملين والمترددين على مطار القاهرة الدولي، حيث سيلاحظ وجود حركة للجهات المشاركة في سيناريو تجربة الطوارئ داخل أرض المهبط وساحة المطار، علما بأنه تم أخذ جميع الاستعدادات اللازمة لمنع تأثر الحركة الجوية وعمليات المطار وحركة المرور المعتادة داخل وخارج مطار القاهرة بإجراء سيناريو التجربة.

ويأتي تنفيذ هذه التجربة استجابة من مطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية لتنفيذ تعليمات سلطة الطيران المدني المصري والمنظمة الدولية للطيران المدنى ICAO بتنفيذ تجارب الطوارئ بصفة دورية، للوقوف على جاهزية المطارات المصرية والارتقاء بالمستوى التدريبي في كافة التخصصات لمواجهة اي أحداث طارئة.