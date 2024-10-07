شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: تفشى جدرى القرود في 14 دولة.. والكونغو أعلى الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، إن هذا هو التقرير رقم 39 عن تفشى مرض جدرى القرود فى عدة بلدان، والذى يقدم تحديثًا عن الوضع الوبائى لمرض جدرى القرود فى أفريقيا حتى 29 سبتمبر 2024.

وقالت منظمة الصحة العالمية، لقد أبلغت 14 دولة فى القارة الأفريقية عن حالات إصابة بمرض جدرى القرود فى الأسابيع الستة الماضية، ويُعتبر أنها تعانى من تفشيات نشطة، تظل جمهورية الكونغو الديمقراطية الدولة الأكثر تضررًا فى عام 2024 (5610 حالة مؤكدة و25 حالة وفاة)، تليها بوروندى (853 حالة مؤكدة ودون وفيات)، ونيجيريا (78 حالة مؤكدة ودون وفيات).

يقدم هذا الإصدار تركيزًا فرعيًا مفصلاً على مقاطعة شمال كيفو فى جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث أن حوالى ثلث (34%) من الحالات المؤكدة المبلغ عنها هم أفراد يعيشون فى مخيمات للنازحين داخليًا، وحوالى 75% من حالات جدرى القرود mpox بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و 17 عامًا، موزعة بالتساوى بين الذكور والإناث.

حاليًا، تشير بيانات التحقيق فى الحالات والتسلسل المتاحة إلى أن انتقال جدرى القرود mpox فى هذه المقاطعة هو حصريًا من إنسان إلى إنسان، حيث أبلغ حوالى ثلث (34% ) من الحالات عن الاتصال الجنسى كطريقة للانتقال، ومن بين هذه الحالات، تم الإبلاغ عن أن أكثر من نصفهم من العاملين فى مجال الجنس 52%.

وافقت منظمة الصحة العالمية، على أول اختبار تشخيصى لجدرى القرود mpox للاستخدام فى حالات الطوارئ، Alinity m MPXV، فى 3 أكتوبر 2024 وتم إرسال 265000 جرعة من لقاحات MVA-BN من كينشاسا إلى العديد من المراكز فى جمهورية الكونغو الديمقراطية.