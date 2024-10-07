شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول قطار ركاب بعد تشغيله فى سيناء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” صور مرور أول قطار ركاب، على خط الفردان بئر العبد، الذى تم تشغيله تجريبى اليوم بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وقيادات وزارة النقل وهيئة السكة الحديد.

وشارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أهالي سيناء الحبيبة الاحتفال بانطلاق التشغيل التجريبي لقطار التنمية من جديد في ربوع سيناء وهو خط الفردان/ بئر العبد للسكك الحديدية بطول 100 كم والذي تم الانتهاء من تجديد وإعادة تأهيل واستعادة كفاءة محطاته كمرحلة أولى من مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان/ شرق بورسعيد/ بئر العبد/ العريش/ طابا بطول إجمالي حوالي 500 كم، والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي العريش/طابا والذي سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء.

وقدم أهالي سيناء الشكر للرئيس السيسي على انطلاق قطار التنمية في سيناء وتنفيذ مشروعات تحقق التنمية الشاملة مؤكدين ان اليوم يوما تاريخيا لأهالي سيناء وأن ما يتحقق على ارض الواقع من إنجازات يدعو للفخر وأن كل أهالي سيناء يد واحدة خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاستكمال مسيرة الانجازات والبناء التي تتحقق على ارض الواقع في ارض الفيروز

كما شهد الوزير عبور احد قطارات البضائع عبر الخط باتجاه ميناء شرق بورسعيد وذلك في اطار منظومة نقل البضائع من ميناء شرق بورسعيد إلى كافة أنحاء الجمهورية عبر خطوط شبكة السكك الحديدية وحيث سبق وتم عبور أول قطار لنقل حاويات الترانزيت من ساحة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بميناء الدخيلة إلى ميناء شرق بورسعيد عبر المحطة التبادلية بالكيلومتر 8 (محطة لتبادل البضائع )

و قال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في لقائه بوسائل الاعلام بمحطة بئر العبد ان هذا اليوم يوم هام جدا لاهالي سيناء الحبيبة والشعب المصري العظيم حيث يتزامن التشغيل التجريبي لقطارات الركاب بخط الفردان بئر العبد مع ذكرى عزيزة على قلب كل مصري وهي الذكرى ال 51 لانتصار اكتوبر المجيد مشيرا الى ان تشغيل هذا الخط سيساهم في تسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع من سيناء إلى كافة المحافظات وخلق مجتمعات عمرانية جديدة ومناطق صناعية متعددة و دعم مشروعات التنمية الاقتصادية بمحافظة شمال سيناء و انخفاض تكلفة نقل البضائع والأفراد عن وسائل النقل الأخرى وكذلك دعم حركة السياحة داخل المدن السياحية بشمال سيناء



أول قطار فى سيناء



أول قطار ركاب بعد تشغيله فى سيناء



شاهد أول قطار ركاب بعد تشغيله فى سيناء



شاهد أول قطار ركاب تم تشغيله فى سيناء



شاهد قطار ركاب تم تشغيله فى سيناء