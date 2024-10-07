شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 30% من مقررات تموين شهر أكتوبر 2024 حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تم صرف ما يقرب من 30% من مقررات التموين عن شهر أكتوبر 2024 حتى الآن، كما تطرح الوزارة السلع بفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة.

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين قد أشار الى أهمية تطوير المجمعات الاستهلاكية والاهتمام بالمنظومة بالتعاون مع القطاع الخاص لمواكبة أساليب العرض الحديثة لتسهيل خدمات المواطنين، وتحديث خطوط الإنتاج، مشددًا على ضرورة وضع مخطط زمنى سريع للانتهاء من خطط التطوير وما لها من انعكاس مباشر على جودة السلع المنتجة والتى يتم تقديمها للمواطنين سواء على بطاقة التموين أو سلع حرة من خلال المجمعات الاستهلاكية حيث توفر الوزارة السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين من المتجات خاصة السلع الأساسية.