‫رئيس مكافحة الآفات يتفقد قواعد الجراد بمحافظة شمال سيناء

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أوضح رزق أن الإدارة المركزية لـ مكافحة الآفات تقوم بدعم مديرية الزراعة لتأهيل معمل إنتاج طفيل الترايكوجراما لإنتاج الطفيل كأحد وسائل المكافحة الحيوية في هذه الأرض البكر، على أن تقوم مديرية الزراعة بحصر المساحات والزراعات المستهدفة لـ مكافحة الحشرات حرشفية الأجنحة التي تصيب زراعات "الطماطم - ثمار البلح - ثمار الخوخ".

ووجه رزق مهندسي المكافحة بضرورة التواصل مع المزارعين والاعداد لدورات توعوية في هذا الامر، لافتًا الى أنه يتم متابعة وحصر ومكافحة سوسة النخيل الحمراء ومدى إمكانية الاستعانة بشباب القبائل بعد تدريبهم على عمليات حصر الإصابات ومكافحتها .

ووجه رزق بأهمية توعيه النخالين بهذا الامر و عقد دورات تدريبية، وأن تقوم المديرية بإرسال جدول تدريبي تنظم من خلاله الادارة المركزية لمكافحة الآفات هذه الدورات مع العلم ان الإدارة قامت بتوفير المبيدات والاجهزة اللازمة لعمليات الحقن.

وأكد "رزق" على أهمية اعادة تأهيل وتشغيل معمل النيماتودا كأحد الخدمات التي تقدمها المديرية للمزارعين وتقديم أي دعم فني وعيني لهذا المعمل.

وشدد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات على أهمية التواصل مع المزارعين والتعرف على مشاكلهم وتسهيل اعمالهم.

و في جولته تفقد عدد من الزراعات في بئر العبر وفي مناطق (أبو رياض – السبيل - الخروبة – الشلاق) بالعريش والشيخ زويد، للتعرف على احتياجات المزارعين واهم الآفات التي تصيب محاصيلهم للتركيز عليها في الفترة القادمة وقال انه من المهم مشاركة مشايخ المجتمع السيناوي في الوصول الى المزارعين لإيصال كل ما هو جديد في مجال مكافحة الآفات الزراعية وتقديم الدعم لهم، وان المزارعين يشعرون بالفرحة والامتنان لبدء توفير الاسمدة أملين استمرار تواجدها.

وقال "رزق" ان وزير الزراعة داعم لكل قطاعات الزراعة بما يخدم الانتاج الزراعي بكل صورة وللاطمئنان على قواعد الجراد الصحراوي تم تفقد كافة قواعد الجراد (قاعدة جراد العريش – قاعدة جراد الجورة – قاعدة جراد الحسنة) مشيرًا الى أن هذا الاجراء اجراء احترازي فقط للوقوف على حالة القواعد واستعداداتها وانه لا توجد أي مشاكل خاصة بالجراد في المنطقة في هذه الفترة.

وتوجه رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات جولته في محافظة شمال سيناء الى وسط وجنوب سيناء للمرور على الزراعات خصوصاً في التجمعات التنموية لتقديم أي دعم للمزارعين مؤكدا على ان الامن والامان في سيناء ساهم في تطوير البنية الأساسية وزيادة التنمية الزراعية في كل ربوعها أرض الفيروز.



‫رئيس مكافحة الآفات يتفقد قواعد الجراد بمحافظة شمال سيناء



‫رئيس مكافحة الآفات يتفقد قواعد الجراد