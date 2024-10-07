شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تطرح اللحوم بأسعار مخفضة بمراكز ومدن الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهدت منافذ مؤسسة "حياة كريمة" لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة في مراكز ومدن محافظة الجيزة، اليوم الإثنين، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم من اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة.

وأطلقت "حياة كريمة"، اليوم، 4 منافذ متنقلة لطرح اللحوم بأسعار مخفضة في محافظة الجيزة، وذلك في المناطق الآتية: (الحوامدية، الصف، والمنيب، البدرشين).

وواصلت المؤسسة، اليوم، طرح اللحوم بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة في المحافظات، وإطلاق منافذ أخرى متنقلة للوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين في الأحياء والمراكز والقرى.

وتهدف المبادرة إلى تسهيل وصول المواطنين إلى المنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتخفيف العبء الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.



اقبال المواطنين على منافذ حياة كريممراكز ومدن الجيزة



حياة كريمة تطرح اللحوم بأسعار مخفضة بمراكز ومدن الجيزة



منافذ حياة كريمة المتنقلة