شكرا لقرائتكم خبر عن 185 جنيها للكيلو.. حياة كريمة تطرح اللحوم بأسعار مخفضة فى البدرشين والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت مؤسسة "حياة كريمة"، اليوم الإثنين، منفذًا متنقلًا إلى مركز ومدينة البدرشين بـ محافظة الجيزة، لطرح اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك في إطار تنفيذ مبادرتها لتوفير اللحوم والدواجن في المحافظات بأسعار مدعمة.

وشهد المنفذ في يومه الأول بمركز ومدينة البدرشين إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين، إذ تم طرح كيلو اللحم المستورد بسعر 185 جنيهًا، لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومواجهة جشع بعض التجار.

وأعلنت مؤسسة "حياة كريمة" إطلاق مرحلة جديدة لمبادرتها لـ توفير اللحوم والفراخ بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والشوادر المتنقلة في مختلف المحافظات.

وأوضحت أنه يتم طرح اللحوم المستوردة بسعر 185 جنيهًا للكيلو، واللحوم البلدية (عربيات) بسعر 210 جنيهات للكيلو، واللحوم البلدية (شادر) بسعر 310 جنيهات للكيلو، واللحوم المفرومة البلدية بسعر 190 جنيهًا للكيلو، وفراخ وزن 900-1000 جرام بـ90 جنيهًا، وطبق فرختين بـ140 جنيهًا.