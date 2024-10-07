شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يتفقد كلية التجارة لمتابعة انتظام الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان كلية التجارة مع بداية العام الدراسي الجديد 2024/2025، بهدف متابعة سير العملية التعليمية وضمان توفير جميع الإمكانيات والوسائل اللازمة لجودة التعليم.

تضمنت الجولة زيارة المعامل، المدرجات، وقاعات التدريس بالكلية، حيث تأكد من وجود جميع الوسائل التعليمية التي تساهم في تحسين العملية التعليمية.

وخلال الجولة، أكد الدكتور قنديل على أهمية تفعيل نظام الإنذار والإطفاء داخل الكلية، مع الالتزام بإجراء الصيانة الدورية على تلك الأنظمة. كما شدد على ضرورة استغلال كافة الأماكن غير المستغلة في الكلية بشكل مثالي، لتحقيق أقصى استفادة منها.

رافق الدكتور قنديل خلال الجولة الدكتور جمال علي، عميد كلية التجارة، بالإضافة إلى وكلاء الكلية. كما حضر الجولة اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت، الأمين المساعد لشؤون التعليم والطلاب، والمهندس محمد أبو العلا مدير عام الإدارة الهندسية بالجامعة، إلى جانب عدد من مديري العموم بالجامعة.

وأشار الدكتور قنديل خلال الجولة إلى منع استخدام الورق داخل مجالس الكليات، داعيًا إلى الاعتماد على العرض الرقمي (ديجيتال) داخل اجتماعات مجالس الأقسام واجتماعات مجلس الكليات. كما شدد على ضرورة تشكيل لجنة لصيانة جميع أجهزة الكمبيوتر بالمعامل.

وفي ختام جولته، دعا رئيس الجامعة الطلاب إلى تحصيل العلم والاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الجامعة، سواء التعليمية أو الترفيهية. كما حثهم على المشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية سواء الثقافية، الرياضية، وغيرها التي تنظمها الجامعة، مؤكداً على أهمية التفاعل والمشاركة في تلك الأنشطة لتعزيز التجربة الجامعية.

وأكد الدكتور قنديل على ضرورة الانتظام في العملية التعليمية منذ اليوم الأول، مشددًا على أن لكل فرد دورًا هامًا يجب أن يقوم به لتحقيق النجاح المنشود للعام الدراسي الجديد.