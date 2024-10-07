شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على منفذ لحوم حياة كريمة بمركز ومدينة الصف فى الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهد منفذ مؤسسة "حياة كريمة" لبيع اللحوم بأسعار مخفضة في مركز ومدينة الصف محافظة الجيزة، اليوم الإثنين، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم من اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة.

وطرح المنفذ كيلو اللحوم المستوردة بسعر 185 جنيهًا، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" لتوفير اللحوم والدواجن للمواطنين في المحافظات بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عنهم وتوفير حياة كريمة لهم استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأطلقت "حياة كريمة"، اليوم الإثنين، أربعة منافذ متنقلة لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة في محافظة الجيزة، تمركزت بالمناطق الآتية: (الحوامدية، الصف، والمنيب، البدرشين).

وأعلنت المؤسسة "، إطلاق مرحلة جديدة لمبادرتها لتوفير اللحوم والفراخ بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والشوادر المتنقلة في مختلف المحافظات.



إقبال على منفذ لحوم حياة كريمة



إقبال لشراء اللحوم والدواجن



منفذ حياة كريمة لبيع اللحوم



منفذ مؤسسة حياة كريمة لبيع اللحوم