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إقبال على منفذ لحوم حياة كريمة بمركز ومدينة الصف فى الجيزة.. صور

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمد

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 02:26 م

شهد منفذ مؤسسة "حياة كريمة" لبيع اللحوم بأسعار مخفضة في مركز ومدينة الصف محافظة الجيزة، اليوم الإثنين، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم من اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة.

وطرح المنفذ كيلو اللحوم المستوردة بسعر 185 جنيهًا، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" لتوفير اللحوم والدواجن للمواطنين في المحافظات بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عنهم وتوفير حياة كريمة لهم استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأطلقت "حياة كريمة"، اليوم الإثنين، أربعة منافذ متنقلة لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة في محافظة الجيزة، تمركزت بالمناطق الآتية: (الحوامدية، الصف، والمنيب، البدرشين).

وأعلنت المؤسسة "، إطلاق مرحلة جديدة لمبادرتها لتوفير اللحوم والفراخ بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والشوادر المتنقلة في مختلف المحافظات.

 

إقبال على منفذ لحوم حياة كريمة
  إقبال على منفذ لحوم حياة كريمة

 

إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين لشراء اللحوم والدواجن
إقبال لشراء اللحوم والدواجن

 

منفذ حياة كريمة لبيع اللحوم
منفذ حياة كريمة لبيع اللحوم

 

منفذ مؤسسة حياة كريمة لبيع اللحوم
منفذ مؤسسة حياة كريمة لبيع اللحوم

 

منفذ مؤسسة حياة كريمة
منفذ مؤسسة حياة كريمة

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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