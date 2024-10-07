شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب المرحلة الثانوية.. اعرف مواد التربية المهنية وكيفية التقييم بها والان مع تفاصيل الخبر

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن مواد التربية المهنية لطلاب الصفين الأول، والثاني من المرحلة الثانوية بشعبتيهما العلمية والأدبية، والصف الثالث الثانوي بشعبه العلمية والأدبية، تشمل على ما يلي: تكنولوجيا الصناعة، وتكنولوجيا الزراعة، وتكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات، ويختار الطالب مادة واحدة يدرسها، ويمتحن فيها تحريريا وعمليا في نهاية كل فصل دراسي، ولا تضاف درجتها للمجموع الكلي، أما طالب الصف الثالث الثانوي بشعبه العلمية والأدبية، فيمتحن فيها عمليا، ولا تضاف درجتها للمجموع الكلي.

يدرس طلاب الثانوية العامة مواد دراسية أساسية وغير مضافة للمجموع بالإضافة إلى مواد تم الغائها من على طلاب الثانوية العامة 2024,2025، حيث أوضحت الوزارة أن المواد الدراسية الأساسية هى اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والاحياء والفيزياء والكيمياء لشعبة علمى علوم، و اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والرياضيات والفيزياء والكيمياء لطلاب شعبة علمى رياضيات واللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والجغرافيا والاحصاء لطلاب الشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، تم اضافة فصل من الجيولوجيا والعلوم البيئية على الأحياء، ومن ثم لا توجد مادة منفصلة لعلم الجيولوجيا فى الثانوية العامة كما خرجت اللغة الأجنبية الثانية من المجموع لجميع الشعب، كما تم إلغاء تدريس مادتى الفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع بالصف الثالث الثانوي العام للشعبة الأدبية مع بقاء تدريس التربية الدينية كمادة غير مضافة للمجموع والتربية الوطنية والتربية الرياضية.