شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طرق للتقديم على وظائف وزارة العمل.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العمل، إنه على من يرغب في شغل الوظائف المتاحة من خلال النشرة القومية للتشغيل، يمكنه ذلك من خلال عدة طرق، هى:

1- التوجه إلى مكتب الإدارة العامة للتشغيل التابع لوزارة العمل، ومقره: 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر 22609354,22403571.

2- التوجه إلى إحدى مديريات العمل بالمحافظة التابع لها، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات.

3- ويمكن أيضا من خلال الدخول على الموقع الرسمى للوزارة : www.manpower.gov.eg.

وقد أصدرت وزارة العمل، نشرة التوظيف نصف الشهرية، مشيرة إلى أنها تلقت طلبات جديدة من 96 شركة قطاع خاص في 15 محافظة لديها 4774 وظيفة مٌتوفرة الآن في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة، وفقاً للحد الأدنى للأجور، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعى.

وتتوافر فرص العمل الجديدة في 15 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والغربية، والدقهلية، والشرقية، والسويس ، والفيوم، ودمياط، والمنوفية، وبورسعيد، وجنوب سيناء، والوادى الجديد، وأسوان، وأسيوط، وفي تخصصات: أخصائي تسويق، ومسؤول إئتمان، ومحاسبين، و مسؤول شؤون إدارية، وأخصائى hs5، ومدير مالى، ومدير تسويق عقارى، ومدرسين، وأخصائى نظم معلومات، ومشرف تنجيد ، و ليدى جارد – إناث ، ومشرف عام، ومشرف موقع ، وشيف حلوانى ، وكيميائى، وأخصائي تمريض، أخصائي مشتريات، وصيدلى، ومساعد صيدلى ، ومدخل بيانات ، وبائعين، ومساعد شيف، ومقدم طلبات ، وأخصائي تمويل، وأمين مخازن، ومهندسين كهرباء وميكانيكا وإتصالات وإنتاج وجودة، ومهندس استشارات و تركيبات معدنية، ومهندس سنيور مكتب تنفيذى ، ومشرفة أدوار، ومشرفة باص ، وسكرتارية، وأعمال إدارية، و سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، ومندوبين مبيعات، ومراقبين جودة، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.