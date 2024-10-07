شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تحتفل بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة والان مع تفاصيل الخبر

نظم قطاع التعليم والطلاب بـ جامعة عين شمس، وإدارة رعاية الشباب، بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر واتحاد طلاب الجامعة، احتفالية ضخمة أمام قصر الزعفران للاحتفال مع الطلاب بذكرى النصر العظيم .

يأتى ذلك في إطار احتفالات جمهورية مصر العربية بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة والتي أعادت للشعب المصري كرامته وبرهنت على قوته و صموده، وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس .

وكان الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، قد قدم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقوات المسلحة الباسلة وشعب مصر العظيم بهذه المناسبة الكريمة معبراً عن فخره واعتزازه بجيل من الطلاب يواصل مسيرة العلم والمعرفة.

وأكد رئيس الجامعة أن انتصارات أكتوبر ليست مجرد ذكرى تاريخية، بل هي رمز للإرادة والتحدي، ودرس في العزيمة والإصرار على تحقيق الأهداف.

جدير بالذكر ان احتفالات جامعة عين شمس ممتدة على مدار أسبوع كامل وتُختَتم بحفل فني لكورال أون يقدمون فيها عدداً من الأغاني الوطنية.