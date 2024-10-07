شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية العمل بالجيزة: تدريب 40 فتاة لتأهيلهن للحصول على فرص عمل لائقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت مديرية العمل بمحافظة الجيزة، تنفيذ الدورات التدريبية المجانية للفتيات على مهنة : الخياطة والتفصيل وذلك لاستغلال خامات البيئة والتشجيع على إقامة مشروعات صغيرة للفتيات، وذلك لعدد 40 متدربة من الفتيات، بمركز تدريب مهني منشأة البكارى، فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب على المهن المطلوبة فى سوق العمل، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وتنفيذاً لخطة التدريب المهنى للعام 2024 – 2025، والتى يجرى تنفيذها بمركز تدريب مهنى منشأة البكارى التابع للمديرية، وذلك لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم للحصول على فرص عمل لائقة، أو مساعدتهم فى بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة، والاهتمام بتدريب الفتيات من أجل تمكين المرأة إقتصادياً من خلال تنمية قدراتها وتنمية المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركتها كعضو فعال فى المجتمع ..

وأوضح محمد رمضان مدير مديرية العمل بالجيزة، أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية بإدارة بحوث العمالة، أو مقر مراكز التدريب المهنى الثابتة، حيث يحصل المتدربين فى نهاية كل برنامج تدريبى على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها، ومؤكداً على استمرار تقديم البرامج المجانية للشباب والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لهم.

كما نظمت مديرية العمل بمحافظة الجيزة، ندوة للتوعية بعنوان "المرأة فى ظل قانون العمل المصرى 12 لسنة 2003"، بحضور 30 عامل وعاملة من الشركة، قام بتنفيذها مكتب عمل البدرشين، تناولت شرح عدة موضوعات منها : العنف والتحرش، والقرارات الوزارية رقم 43، و44 لسنة 2021، كما تناولت الندوة إنشاء وحدة المساواة والهدف منها، والتوعية بالتشريعات والدساتير والقوانين الدولية الداعمة لفكرة المساواة، وأيضا تشجيع المرأة على التدريب على المهن المختلفة وتوجيهها لسوق العمل والانخراط فيه لتمكينها فى كافة مجالات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لما لذلك أثر على تنمية المجتمع وتقدمه، ومدى السرية التامة التى يتم فيها بحث الشكاوى التى ترد للوحدة وحلها، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل والإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.

وأفاد محمد رمضان مدير مديرية العمل بالجيزة، فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك الندوات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، بضرورة تكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التى نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعزيز العلاقات بين طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال لتحقيق مزيد من الإنتاجية ودفع الاقتصاد القومى وتشجيع الاستثمار ،وأهمية دور مديريات العمل ،فى تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات، إيماناً بدور وزارة العمل فى التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوزان، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات،فى إطار بيئة عمل لائقة، والتى من شأنها تنفيذ الرؤية المُستقبلية للوزارة لخدمة المواطن المصرى.