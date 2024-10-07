شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد ساعات الذروة بالقطار الكهربائى الخفيف LRT والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 مواعيد ساعات الذروة بالقطار الكهربائى الخفيف LRT والتي تتضمن زيادة عدد القطارات في هذه الأوقات لمواجهة كثافة الركاب والوصول أسرع بطول مسار القطار من محطة عدلى منصور للعاصمة الإدارية والعكس.

عدد ساعات الذروة 5 ساعات يوميا

يتم وصول قطار كل 8 دقائق أثناء ساعات الذروة

أوقات الذروة من 6.30 حتى 10 صباحًا

ومن الساعة 2 حتى 5 مساءً

ساعات الذروة من الأحد إلى الخميس

أيام الجمعة والسبت وخارج أوقات الذروة القطار يصل كل 15 دقيقة

أوقات الذروة من محطة عدلي منصور لمحطة مدينة الفنون والثقافة ذهاباً واياباً

مواعيد القطار الكهربائي الخفيف LRT:

قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور لمدينة الفنون والثقافة 21:30 م.

قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور لمدينة المعرفة 21:45 م.

قيام آخر قطار من محطة مدينة الفنون والثقافة الي عدلي منصور 22:05 م.

قيام آخر قطار من محطة مدينة المعرفة الي عدلي منصور 22:10 م.

قيام أول قطار من عدلي منصور للفنون والثقافة في تمام الساعة 6:00 صباحًا.

قيام أول قطار من الفنون والثقافة في تمام الساعة 6:05 صباحًا.

قيام أول قطار من محطة عدلي منصور الي مدينة المعرفة 6.15 صباحا.

قيام أول قطار من محطة مدينة المعرفة الي عدلي منصور 6.56 صباحا.