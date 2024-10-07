شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات هيئة التأمينات تتابع انتظام صرف معاشات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة عمليات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات أكتوبر 2024، حيث أشارت إلى انتظام الصرف اليوم الإثنين من المنافذ لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش مع تيسير كل إجراءات عمليات الصرف .

على جانب آخر، نظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ضوابط الاشتراك في تأمين البطالة للموظفين والعاملين المؤمن عليهم، حيث عرف القانون تأمين البطالة بأنه التأمين الذي يستفيد منه المؤمن عليهم من موظفي القطاع العام وقطاع الأعمال وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملين بالقطاع الخاص ، كما اشترط القانون للحصول على تأمين البطالة ألا يتجاوز سن المؤمن عليه الستين عاما، وعند توافر شروط حصولك عليه فإنه بمقدورك الحصول عليه ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعاً أيهما أسبق.