شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد لنظيره البريطانى أهمية وقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الاتصالات التي تجريها مصر لوقف التصعيد الخطير في المنطقة خاصة في لبنان وقطاع غزة ومنع انزلاقها إلى حرب إقليمية، أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع " ديفيد لامي " وزير خارجية المملكة المتحدة، حيث تناول التطورات المتسارعة والخطيرة في لبنان، وشدد وزير الخارجية على خطورة التوغل البري الإسرائيلي في جنوب لبنان، مؤكداً على رفض مصر الكامل المساس بالسيادة اللبنانية والضرورة المُلحة لتحقيق وقف إطلاق النار وتضافر الجهود الدولية لاحتواء الوضع ووقف التصعيد من جانب إسرائيل.

وشدد وزير الخارجية على أهمية تمكين الجيش اللبناني ضماناً لاستقرار لبنان في ظل المرحلة الحرجة الراهنة، كما أكد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة عناصره من جانب كافة الأطراف. وتناول الاتصال الشغور الرئاسي في لبنان، مشيراً إلى أهمية دعم لبنان لإنهاء هذه المرحلة وانتخاب رئيساً للبلاد.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن وزير الخارجية أدان استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في قطاع غزة والضفة الغربية، معاوداً التأكيد على أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة ممارسة الضغوط على إسرائيل لنفاذ المساعدات الإنسانية والاغاثية إلى القطاع في ظل المعوقات التي يضعها الجانب الإسرائيلي، وشدد د. عبد العاطي على موقف مصر الرافض لاستمرار التواجد العسكري الإسرائيلي في محور فيلادلفيا والجانب الفلسطيني من معبر رفح.

كما تطرق الاتصال بين وزيري الخارجية إلى العلاقات الثنائية، حيث اتفق الوزيران على سرعة عقد الدورة الثانية لمجلس المشاركة المصري البريطاني للعمل على دعم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، فضلاً عن استكشاف أطر جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري لنفاذ الصادرات المصرية إلى بريطانيا، ودعم الاستثمارات البريطانية في مصر، خاصة في ظل الإجراءات والإصلاحات الواسعة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال وتشجيع القطاع الخاص والشركات الأجنبية للاستثمار في مصر.