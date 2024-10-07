شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض وفيات سرطان الثدي بنسبة 44% منذ عام 1989 رغم ارتفاع الحالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتزايد معدلات الإصابة بسرطان الثدي في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ، حيث تشهد النساء الأصغر سنا والأمريكيون من أصل آسيوي الارتفاع الأكثر وضوحا، وذلك وفقا لما ذكره موقع Medical EXpress.

وكشف تقرير سنوي صادر عن الجمعية الأمريكية للسرطان أن حالات الإصابة بسرطان الثدي زادت بنسبة 1%سنويًا من عام 2012 إلى عام 2021، وعلى الرغم من هذه الزيادة، استمر معدل الوفيات الإجمالي بسرطان الثدي في انخفاضه التاريخي، حيث انخفض بنسبة 44% من عام 1989 إلى عام 2022.

وخلال شهر التوعية بسرطان الثدى الذى يصادف شهر أكتوبر، يعتبر سرطان الثدي هو ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء في الولايات المتحدة، وهو ثاني سبب رئيسي للوفاة بسبب السرطان بعد سرطان الرئة.

وقال الموقع، يتم تشخيص إصابة واحدة من كل 8 نساء في الولايات المتحدة بسرطان الثدي الغازي في حياتها، وستموت واحدة من كل 43 امرأة، أو 2%، بسبب هذا المرض.



وعلى مدى العقد الماضي، ذكر التقرير أن معدلات الإصابة بسرطان الثدي ارتفعت بشكل أسرع بين النساء تحت سن الخمسين مقارنة بمن هم أكبر سنا - 1.4% سنويا مقابل 0.7% سنويا - لأسباب غير واضحة.

وبشكل عام، انخفض معدل وفيات سرطان الثدي بنسبة 44% من 33 حالة وفاة لكل 100 ألف امرأة في عام 1989 إلى 19 حالة وفاة لكل 100 ألف في عام 2022، مما أدى إلى تجنب حوالي 517.900 حالة وفاة، ولكن على الرغم من عقود من التقدم الطبي في العلاج والكشف المبكر عن المرض، فإن الفوائد كانت غير متساوية.

ظل معدل الوفيات دون تغيير منذ عام 1990 بين الأمريكيين الأصليين، بينما تعاني النساء السود من زيادة في معدل الوفيات بنسبة 38% مقارنة بالنساء البيض على الرغم من انخفاض الحالات بنسبة5%.

وقالت الدراسة إن هذه النتائج سلطت الضوء على "العيوب في المحددات الاجتماعية للصحة" و"العنصرية النظامية طويلة الأمد، مما أدى إلى انخفاض القدرة على الوصول إلى الرعاية الجيدة في جميع أنحاء أنواع السرطان".

على سبيل المثال، على الرغم من أن النساء السود يبلغن عن حصولهن على تصوير الثدي بالأشعة السينية أكثر من النساء البيض، إلا أن "هن أكثر عرضة لإجراء الفحص في مرافق ذات موارد أقل أو تلك التي لا تعتمدها الكلية الأمريكية للأشعة"، حسبما ذكرت الدراسة.

وأوصى المؤلفون بتعزيز التنوع العرقي في التجارب السريرية، فضلاً عن الشراكات المجتمعية التي تعزز الوصول إلى الفحص عالي الجودة بين النساء المحرومات، في أبريل، أوصت هيئة طبية أمريكية مؤثرة بضرورة قيام النساء بإجراء فحص سرطان الثدي كل عامين بدءاً من سن الأربعين.

كانت فرقة عمل الخدمات الوقائية الأمريكية (USPSTF) قد قالت في وقت سابق إن النساء في الأربعينيات من العمر يجب أن يتخذن قرارًا فرديًا بشأن موعد بدء تصوير الثدي بالأشعة السينية بناءً على تاريخهن الصحي، واحتفظت بتوصيتها الإلزامية للأشخاص الذين بلغوا سن الخمسين.